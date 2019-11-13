Улан-удэнец без разрешения установил в подсобке общежития ванну, унитаз и душ

Самовольное переустройство жилого помещения и подсобок запрещено правилами и нормами технической эксплуатации. Наниматель, допустивший самовольную установку дополнительного сантехнического оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.





Улан-удэнец, проживая в общежитии, самовольно занял подсобные помещения. Там он подключился к системе холодного и горячего водоснабжения и оборудовал ванну, унитаз, душ.Суд первой инстанции обязал мужчину привести помещение в прежнее состояние. Но мужчина не был согласен с решением и обратился в Верховный суд республики.- Районный суд исходил из того, что переустройство и переоборудование помещения, ведущее к нарушению прочности несущих конструкций, нарушению в работе инженерных сетей не допускаются без получения соответствующего разрешения, - сообщает пресс-служба Верховного суда.Соответствующее разрешение не было получено ответчиком, не было согласовано и переоборудование помещения с собственником.Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии от 11 ноября решение районного суда оставлено без изменения.