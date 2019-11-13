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Улан-удэнец без разрешения установил в подсобке общежития ванну, унитаз и душ

Улан-удэнец без разрешения установил в подсобке общежития ванну, унитаз и душ
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчину через суд обязали вернуть помещение в прежний вид

Улан-удэнец, проживая в общежитии, самовольно занял подсобные помещения. Там он подключился к системе холодного и горячего водоснабжения и оборудовал ванну, унитаз, душ.

Суд первой инстанции обязал мужчину привести помещение в прежнее состояние. Но мужчина не был согласен с решением и обратился в Верховный суд республики.

- Районный суд исходил из того, что переустройство и переоборудование помещения, ведущее к нарушению прочности несущих конструкций, нарушению в работе инженерных сетей не допускаются без получения соответствующего разрешения, - сообщает пресс-служба Верховного суда.

Соответствующее разрешение не было получено ответчиком, не было согласовано и переоборудование помещения с собственником.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии от 11 ноября решение районного суда оставлено без изменения.

Самовольное переустройство жилого помещения и подсобок запрещено правилами и нормами технической эксплуатации. Наниматель, допустивший самовольную установку дополнительного сантехнического оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.

суд
 
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