Пиломатериал лесоторговых предприятий Улан-Удэ заражён вредителями

Выданы предписания об устранении нарушения



В древесине трёх организаций в Улан-Удэ обнаружили карантинных вредных организмов.



- В партиях лесоматериалов общим объёмом 744 кубических мтеров, принадлежащих ООО «Экспотрейд, ООО «Фора» и ООО «Лидер», выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции, является нарушением, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



В отношении должностных лиц организаций возбуждены административные дела, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.

