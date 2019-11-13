Прокурор Бурятии примет граждан в приёмной президента России

Для приёма необходимо предварительно записаться



27 ноября с 10:00 до 12:00 прокурор республики Галина Ковалёва проведёт приём граждан в приёмной президента Российской Федерации в Бурятии.



Приём будет проходить по адресу город Улан-Удэ, улица Коммунистическая, дом 47, кабинет 109.



Приём будет проводиться по предварительной записи.



Для записи обращаться по телефонам 8 (301-2) 21-08-52, 8 (301-2) 21-11-33 или лично в прокуратуру республики до 20 ноября.

