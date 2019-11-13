В Улан-Удэ руководитель сети агентств недвижимости забирал деньги у клиентов

Мужчину за мошенничество отправили в колонию



49-летний житель Улан-Удэ признан виновным в совершении трёх преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере», двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».



Являясь руководителем сети агентств недвижимости в Улан-Удэ, с 2012 по 2014 годы мужчина, вводя в заблуждение клиентов, не передавал продавцам полученные от реализации жилья денежные средства либо передавал не в полном объёме.



Ущерб, причинённый осуждённым, составил сумму 3,8 млн. рублей.



Суд приговорил его с учётом судимости за аналогичные преступления к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба судом удовлетворены.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

