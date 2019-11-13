Женскую колонию в Улан-Удэ посетил ректор буддийского университета

Дымбрыл лама дал советы нуждающимся осуждённым
Ректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева посетил исправительную колонию №7 в Улан-Удэ, где содержатся осуждённые женщины. Дымбрыл лама освятил буддийскую молельную комнату в учреждении и прочитал лекцию о недопустимости нарушений правил внутреннего распорядка.
Дымбрыл багша провёл приём по личным вопросам, побеседовал с теми, кто нуждался в его советах и наставлениях. Он рассказал осуждённым как найти себя, посоветовал переосмыслить жизненные принципы, найти цель в жизни, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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Дымбрыл лама дал советы нуждающимся осуждённым
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