Женскую колонию в Улан-Удэ посетил ректор буддийского университета

Дымбрыл лама дал советы нуждающимся осуждённым





Ректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева посетил исправительную колонию №7 в Улан-Удэ, где содержатся осуждённые женщины. Дымбрыл лама освятил буддийскую молельную комнату в учреждении и прочитал лекцию о недопустимости нарушений правил внутреннего распорядка.

Дымбрыл багша провёл приём по личным вопросам, побеседовал с теми, кто нуждался в его советах и наставлениях. Он рассказал осуждённым как найти себя, посоветовал переосмыслить жизненные принципы, найти цель в жизни, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.