В Улан-Удэ днём до 10 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег



По среднему побережью Байкала умеренные снегопады. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, местами до 13 м/с. Температура ночью 17-22, местами по Прибайкалью и югу 11-16, по юго-западу и северу до 26-31, по северо-востоку до 38 мороза, днём 11-16, местами 5-10, по северу местами 20-25 мороза.



В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19 мороза, днём 8-10 мороза.

