В Бурятии провели чемпионат на призы главы Кабанского района

Соревнования были посвящены Дню народного единства



В Каменской спортивной школе 9 ноября прошёл чемпионат Кабанского района по настольному теннису на призы главы района Алексея Сокольникова. Соревнования были посвящены Дню народного единства.



- Участники соревновались в 2х категориях: мужчины и женщины (профессионалы) и главы администраций поселения Кабанского района. Лучшие юные спортсмены района тоже были допущены к соревнованиям, получив отличный шанс испытать свои силы в игре со взрослыми спортсменами, - сообщается в группе Кабанского района в соцсетях.



Награждение проводилось с 1 по 5 места, поэтому борьба была нешуточная.



Среди мужчин места распределились следующим образом:



1 место - Котов Михаил (Селенгинск)

2 место - Верхатуров Алексей (Селенгинск)

3 место - Манылов Олег (Каменск)

4 место - Сакунов Владимир (Селенгинск)

5 место - Алсанов Батор (Селенгинск).



Среди женщин:



1 место - Шевелева Алина (Кабанск)

2 место - Чекина Лидия (Селенгинск)

3 место - Соловьева Арина (Бабушкин)

4 место - Шевелева Юлия (Бабушкин)

5 место - Выборова Наталья (Бабушкин).



Среди глав поселений Кабанского района:



1 место - глава МО СП «Щергинское» Мордовской Виктор Федорович

2 место - глава Кабанского района Сокольников Алексей Анатольевич

3 место - ветеран спорта Аркаев Геннадий Георгиевич



