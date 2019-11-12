В Бурятии провели чемпионат на призы главы Кабанского района

Соревнования были посвящены Дню народного единства
В Каменской спортивной школе 9 ноября прошёл чемпионат Кабанского района по настольному теннису на призы главы района Алексея Сокольникова. Соревнования были посвящены Дню народного единства.
- Участники соревновались в 2х категориях: мужчины и женщины (профессионалы) и главы администраций поселения Кабанского района. Лучшие юные спортсмены района тоже были допущены к соревнованиям, получив отличный шанс испытать свои силы в игре со взрослыми спортсменами, - сообщается в группе Кабанского района в соцсетях.
Награждение проводилось с 1 по 5 места, поэтому борьба была нешуточная.
Среди мужчин места распределились следующим образом:
1 место - Котов Михаил (Селенгинск)
2 место - Верхатуров Алексей (Селенгинск)
3 место - Манылов Олег (Каменск)
4 место - Сакунов Владимир (Селенгинск)
5 место - Алсанов Батор (Селенгинск).
Среди женщин:
1 место - Шевелева Алина (Кабанск)
2 место - Чекина Лидия (Селенгинск)
3 место - Соловьева Арина (Бабушкин)
4 место - Шевелева Юлия (Бабушкин)
5 место - Выборова Наталья (Бабушкин).
Среди глав поселений Кабанского района:
1 место - глава МО СП «Щергинское» Мордовской Виктор Федорович
2 место - глава Кабанского района Сокольников Алексей Анатольевич
3 место - ветеран спорта Аркаев Геннадий Георгиевич
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