В Улан-Удэ поселился любознательный соболь из Барнаула

Читают сейчас

В Иркутской области будут бесплатно кормить 18-летних школьников Общество, Проект закона Иркутской области о бесплатном питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста рекомендован к принятию в первом чтении