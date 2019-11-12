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В Улан-Удэ поселился любознательный соболь из Барнаула

В Улан-Удэ поселился любознательный соболь из Барнаула
Общество, 
Соболь уже осваивает новое место жительства

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение – в Уголке живой природы поселился соболь из Барнаульского зоопарка.

- После карантина красавица Дара уже осваивает новый вольер и не прочь познакомиться с посетителями. Очень любознательная и игривая, ждёт всех в гости! – написали сотрудники музея в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в музее появилась красная волчица. Её привезли из Новосибирского зоопарка для одинокого собрата по кличке Хвостик.
соболь дикие животные
 
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