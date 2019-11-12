Соболь уже осваивает новое место жительства
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение – в Уголке живой природы поселился соболь из Барнаульского зоопарка.
- После карантина красавица Дара уже осваивает новый вольер и не прочь познакомиться с посетителями. Очень любознательная и игривая, ждёт всех в гости! – написали сотрудники музея в соцсетях.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в музее появилась красная волчица. Её привезли из Новосибирского зоопарка для одинокого собрата по кличке Хвостик.
В Улан-Удэ поселился любознательный соболь из Барнаула
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От города поедут 16 учащихся
Соболь уже осваивает новое место жительства
Бурятский спортсмен вышел в следующий круг чемпионата
Молодая семья построит на «дальневосточном гектаре» дом при помощи «дальневосточной ипотеки»
Детям провели познавательную экскурсию
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, провели турнир по функциональному многоборью
Архив собранных документов ляжет в основу фильма о фильме «321-я Сибирская»
Перед выставкой картина Ираклия Тоидзе «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1942» была отреставрирована
Проект закона Иркутской области о бесплатном питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста рекомендован к принятию в первом чтении
Пользователи Сети в восторге от нового трека популярного дуэта из Бурятии
Остановку перенесут ближе к будущему детскому саду
В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
Следственный комитет начал проверку из-за некачественного ремонта
Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году
Крокодилов и обезьян перевезли из закрывшегося контактного зоопарка