Бурятский спортсмен вышел в следующий круг чемпионата
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские спортсмены участвуют в чемпионате России по боксу, который стартовал 9 ноября в Самаре. В состав сборной Бурятии вошли Георгий Кушиташвили, Радна Цыбиков, Батор Сагалуев и Николай Харанахоев.
11 ноября в вечерней сессии спортсмен Георгий Кушиташвили выиграл второй бой в предварительных поединках. Его оппонентом в весовой категории до 81 кг. стал Савелий Садома из Хабаровского края.
По итогам трёх раундов единогласным решением судей победа была присуждена бурятскому спортсмену.
Радна Цыбиков, выступающий в весовой категории до 60 кг., уступил бронзовому призёру чемпионата России 2018 года, спортсмену из Санкт-Петербурга Джамалу Батрутдинову.
12 ноября свой первый бой в весовой категории до 49 кг. проведёт Николай Харанахоев. Против него на ринг выйдет Андрей Потемкин из Ульяновской области.
Чемпионат продлится до 16 ноября. По его итогам определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года, сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии.
Боксёр Георгий Кушиташвили одержал победу во втором бою чемпионата России
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От города поедут 16 учащихся
Соболь уже осваивает новое место жительства
Бурятский спортсмен вышел в следующий круг чемпионата
Молодая семья построит на «дальневосточном гектаре» дом при помощи «дальневосточной ипотеки»
Детям провели познавательную экскурсию
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, провели турнир по функциональному многоборью
Архив собранных документов ляжет в основу фильма о фильме «321-я Сибирская»
Перед выставкой картина Ираклия Тоидзе «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1942» была отреставрирована
Проект закона Иркутской области о бесплатном питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста рекомендован к принятию в первом чтении
Пользователи Сети в восторге от нового трека популярного дуэта из Бурятии
Остановку перенесут ближе к будущему детскому саду
В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
Следственный комитет начал проверку из-за некачественного ремонта
Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году
Крокодилов и обезьян перевезли из закрывшегося контактного зоопарка