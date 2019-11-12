В Иркутской области будут бесплатно кормить 18-летних школьников

Проект закона Иркутской области о бесплатном питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста рекомендован к принятию в первом чтении



Законопроект был подготовлен и внесён по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола. Как было отмечено, школьникам из многодетных и малоимущих семей предоставляется бесплатное питание, а при отсутствии организованного питания – набор продуктов питания. Однако право на меры социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, имеющим детей, не достигших 18-летнего возраста.



Часто поступают жалобы от таких семей, имеющих детей, достигших 18 лет, но ещё не закончивших школу. В школе их прекращают обеспечивать бесплатным питанием, при этом факт достижения ребёнком совершеннолетия никак не влияет на социальное и имущественное положение семей. Проектом закона предлагается сохранить для 18-летних школьников, ранее пользовавшихся льготой, возможность получения бесплатного питания до завершения ими обучения в общеобразовательных организаций. Вопрос будет рассмотрен на сессии 20 ноября, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

