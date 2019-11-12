 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

В Иркутской области будут бесплатно кормить 18-летних школьников

В Иркутской области будут бесплатно кормить 18-летних школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проект закона Иркутской области о бесплатном питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста рекомендован к принятию в первом чтении

Законопроект был подготовлен и внесён по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола. Как было отмечено, школьникам из многодетных и малоимущих семей предоставляется бесплатное питание, а при отсутствии организованного питания – набор продуктов питания. Однако право на меры социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, имеющим детей, не достигших 18-летнего возраста.

Часто поступают жалобы от таких семей, имеющих детей, достигших 18 лет, но ещё не закончивших школу. В школе их прекращают обеспечивать бесплатным питанием, при этом факт достижения ребёнком совершеннолетия никак не влияет на социальное и имущественное положение семей. Проектом закона предлагается сохранить для 18-летних школьников, ранее пользовавшихся льготой, возможность получения бесплатного питания до завершения ими обучения в общеобразовательных организаций. Вопрос будет рассмотрен на сессии 20 ноября, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
школьное питание школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре
Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре
Общество, 12.11.2019
Пользователи Сети в восторге от нового трека популярного дуэта из Бурятии
В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»
В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»
Общество, 12.11.2019
Остановку перенесут ближе к будущему детскому саду

В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
Общество, 12.11.2019
В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
Ремонт в школе в Иркутской области обернулся неприятностями
Ремонт в школе в Иркутской области обернулся неприятностями
Общество, 12.11.2019
Следственный комитет начал проверку из-за некачественного ремонта
Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»
Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»
Общество, 12.11.2019
Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году
В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных
В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных
Общество, 12.11.2019
Крокодилов и обезьян перевезли из закрывшегося контактного зоопарка
В школе в Бурятии открыли мемориальную доску погибшему ОМОНовцу
В школе в Бурятии открыли мемориальную доску погибшему ОМОНовцу
Общество, 12.11.2019
Александр Густов погиб в 2001 году во время командировки в Чечню
В Бурятии обсудят роль музеев в развитии туризма
В Бурятии обсудят роль музеев в развитии туризма
Общество, 12.11.2019
Круглый стол соберёт представителей музей и туротрасли
Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов
Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов
Общество, 12.11.2019
8 ноября в Бурятском театре оперы и балета были подведены итоги V иежрегионального конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева.  
Борица из Бурятии выступит на Кубке мира в Японии
Борица из Бурятии выступит на Кубке мира в Японии
Общество, 12.11.2019
Российская сборная встретится с командами Монголии и США
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Общество, 12.11.2019
14 молодых лейтенантов будут служить в Оёке
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
Общество, 12.11.2019
Электронный реестр вакансий для педагогов, обучающих игре на духовых инструментах, предложили создать музыканты Иркутской области
В Бурятии медведи не хотят спать
В Бурятии медведи не хотят спать
Общество, 12.11.2019
Медведи на Байкале не ложатся в спячку из-за аномально тёплой осени
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Общество, 12.11.2019
Мышей в Баргузинском заповеднике больше, чем обычно

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^