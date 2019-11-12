Забайкалье и Бурятия впервые приняли участие в соревнованиях
В Дальневосточном федеральном университете проводится первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди детей и юношества. Соревнования проходят со 2 по 13 ноября по направлениям классические шахматы, решение шахматных композиций, блиц и рапид.
Этот турнир стал рекордным по количеству участников за всю историю дальневосточных шахмат ― в шести возрастных группах участвует 455 юных шахматистов со всех субъектов Дальнего Востока. Впервые большую шахматную делегацию привезли из Бурятии и Забайкалья.
Чемпионы Забайкальского края одиннадцатиклассники Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2 имени Ю.Б. Шагдарова Бату-Тумэр Баторов и Адиса Очирова подтвердили свой высокий уровень мастерства и стали бронзовыми призёрами первенства ДФО по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет.
Бату-Тумэр и Адиса получили приглашения на финальные соревнования в г. Сочи на первенство России – 2020 в качестве основных участников. Тренирует спортсменов Бато Норжилов, сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.
Шахматисты Агинского округа успешно выступили на первенстве ДФО
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