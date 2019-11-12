Забайкальские кикбоксёры завоевали 18 медалей кубка России и Сибири

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

В копилке команды – 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей



С 5 по 8 ноября в Красноярске прошли кубок России и всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Сибири», в котором приняли участие около 650 спортсменов.



Команда Забайкальского края завоевала 18 медалей – 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Среди победителей и призёров:

Домченко Алина – 1 место («фулл-контакт»)

Карханин Андрей – 1 место («лайт-контакт»), 1 место («поинтфайтинг»)

Шамина Василиса – 1 место («поинтфайтинг»), 2 место («лайт-контакт»)

Потехин Данил – 2 место («К-1»)

Шоназриева Амина – 2 место («фулл-контакт»)

Петров Роман – 2 место («поинтфайтинг»)

Кочнев Владислав – 2 место («поинтфайтинг»)

Кац Алексей – 2 место («поинтфайтинг»), 3 место («лайт-контакт»)

Тен Владимир – 3 место («фулл-контакт»)

Карханина Диана – 3 место («фулл-контакт»)

Лендинау Александр – 3 место («К-1»)

Дугаров Артур – 3 место («К-1»)

Тябин Родион – 3 место («лайт-контакт»), 3 место («поинтфайтинг»)

Баянов Доржи – 3 место («поинтфайтинг»)



Тренируются спортсмены у Дмитрия Фёдорова, Валерия Санжижапова, Максима Тимофеева, Тайгиба Каирбекова и Сергея Чендылова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

