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Забайкальские кикбоксёры завоевали 18 медалей кубка России и Сибири

Забайкальские кикбоксёры завоевали 18 медалей кубка России и Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
В копилке команды – 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей

С 5 по 8 ноября в Красноярске прошли кубок России и всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Сибири», в котором приняли участие около 650 спортсменов.

Команда Забайкальского края завоевала 18 медалей – 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Среди победителей и призёров:
Домченко Алина – 1 место («фулл-контакт»)
Карханин Андрей – 1 место («лайт-контакт»), 1 место («поинтфайтинг»)
Шамина Василиса – 1 место («поинтфайтинг»), 2 место («лайт-контакт»)
Потехин Данил – 2 место («К-1»)
Шоназриева Амина – 2 место («фулл-контакт»)
Петров Роман – 2 место («поинтфайтинг»)
Кочнев Владислав – 2 место («поинтфайтинг»)
Кац Алексей – 2 место («поинтфайтинг»), 3 место («лайт-контакт»)
Тен Владимир – 3 место («фулл-контакт»)
Карханина Диана – 3 место («фулл-контакт»)
Лендинау Александр – 3 место («К-1»)
Дугаров Артур – 3 место («К-1»)
Тябин Родион – 3 место («лайт-контакт»), 3 место («поинтфайтинг»)
Баянов Доржи – 3 место («поинтфайтинг»)

Тренируются спортсмены у Дмитрия Фёдорова, Валерия Санжижапова, Максима Тимофеева, Тайгиба Каирбекова и Сергея Чендылова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
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