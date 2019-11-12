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В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»

В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Остановку перенесут ближе к будущему детскому саду

Остановку «ДК Савва» в Улан-Удэ перенесут, она будет располагаться напротив Гармаева 39 Б. На это будет выделено 170 тысяч рублей. Устройство новой остановки начнётся весной 2020 года.

С 2015 года остановка «ДК Савва» находится без остановочного кармана, маршрутки вынуждены тормозить прямо на проезжей части, что создаёт угрозу ДТП. Карман, по словам чиновников, невозможно было тогда предусмотреть из-за мешающего забора.

- Перевозчики первыми забили тревогу, обосновывая тем, что создаётся угроза того, что может случиться ДТП и как следствие причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, либо повреждение транспорта. Мы с местными жителями поговорили, все единогласно решили, чтобы здесь напротив Гармаева 39 Б организовать остановочный пункт, - пояснил депутат горсовета Анатолий Сахнов.

Место новой остановки выбрано местными жителями неслучайно. Так, напротив нового остановочного пункта запланировано строительство нового детского сада на 100 мест.
остановка общественного транспорта
 
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