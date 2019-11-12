Сегодня на место выехали депутаты Улан-Удэ
В Улан-Удэ планируют благоустройство сквера по улице Ключевская между домами 33 и 35. Вопрос стал одной из тем выездного совещание депутатов Улан-Удэнского горсовета.
- Депутаты начали делать сквер, облагораживать, благоустраивать. Есть предложение по зелёным насаждением, будем с администрацией города, с администрацией района, с депутатами поддерживать, чтобы здесь улучшить этот сквер, чтобы люди могли благоприятно здесь находиться. Обсуждаем вопрос, чтобы здесь мы могли посадить деревья по программе «Зелёный город» и жителей, думаю, надо привлечь. Тогда наш город будет облагораживаться, появится дополнительное место, где жители могут отдохнуть, - сказал председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.
Мероприятие по благоустройству сквера рассчитано на три года. В текущем году в сквере установили лавочки, урны, сделали освещение. Также были выполнены мероприятия по устройству тротуаров и демонтажу старого фонтана.
- Здесь раньше был старый советский сквер, в этих же границах, посередине располагался фонтан, который пришёл в негодность со временем. Сквер тематического названия не носит. В первую очередь необходимо определиться с тематикой данного сквера. Все зелёные насаждения которые здесь есть находятся в старом состоянии, половина цветёт, половина нет, нужно комплексно заниматься озеленением, отсыпкой территории, выравниванием, - добавил депутат Улан-Удэнского горсовета Анатолий Сахнов.
Горожане могут вносить свои предложения по благоустройству сквера.
В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
Общество, Фото:
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