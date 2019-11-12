Ремонт в школе в Иркутской области обернулся неприятностями

Следственный комитет начал проверку из-за некачественного ремонта



В Нижнеудинском районе Иркутской области после ремонта недобросовестных строителей в школе села Шумский нужно делать новый ремонт. Сюжет на эту тему вышел в эфире «Вести. Иркутск».



В сюжете рассказывается, что ремонт в школе порядком затянулся, подрядчик несколько раз переносил сроки сдачи объекта. На первом этаже учебного учреждения из-за нарушенного порядка работы образовался грибок, частично отсутствует отопление, повреждена электрика.



На время ремонта ученики школы занимаются в старых приспособленных помещениях. Уроки проходят в трёх зданиях, построенных почти 100 лет назад. Занятия идут в 2 смены. Время урока сокращено до 30 минут.



По данному факту начала доследственная проверка.



- В настоящее время следователи СКР проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

