Следственный комитет начал проверку из-за некачественного ремонта
В Нижнеудинском районе Иркутской области после ремонта недобросовестных строителей в школе села Шумский нужно делать новый ремонт. Сюжет на эту тему вышел в эфире «Вести. Иркутск».
В сюжете рассказывается, что ремонт в школе порядком затянулся, подрядчик несколько раз переносил сроки сдачи объекта. На первом этаже учебного учреждения из-за нарушенного порядка работы образовался грибок, частично отсутствует отопление, повреждена электрика.
На время ремонта ученики школы занимаются в старых приспособленных помещениях. Уроки проходят в трёх зданиях, построенных почти 100 лет назад. Занятия идут в 2 смены. Время урока сокращено до 30 минут.
По данному факту начала доследственная проверка.
- В настоящее время следователи СКР проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ремонт в школе в Иркутской области обернулся неприятностями
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