В Братске проводили воина, пропавшего без вести 75 лет назад

Бойца, погибшего в годы Великой Отечественной, похоронили на родной земле
9 ноября в Братске состоялась гражданская панихида Прокопия Васильевича Зуева. Сибиряка, погибшего в годы Великой Отечественной войны 75 лет назад, похоронили на родной земле. Останки Прокопия Зуева были обнаружены на территории Питкярантского района республики Карелия участниками местного поискового отряда.
Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, уроженец деревни Малые Голы Качугского района, Прокопий Зуев пропал без вести в июле 1944-го. Все эти годы семья не знала при каких обстоятельствах и где именно погиб их родственник. Летом 2019 года останки Зуева обнаружила участница поискового клуба «Юная Гвардия», она проводила раскопки с экспедицией в составе сводного отряда Кемеровской области «Земляк». Зуева опознали по медали «За боевые заслуги», её нашли в нагрудном кармане гимнастёрки.
- Мы работали с металлоискателем. В заросшем травой месте металлоискатель стал сильно звенеть. Сначала нашли гранату, потом медаль. По этой медали его и опознали. Рядом были останки ещё двоих бойцов, но, к сожалению, их личности установить не удалось, – рассказала педагог дополнительного образования, руководитель военно-патриотического клуба «Юная Гвардия» г. Мыски Ирина Вершинина.
- Сама история поисков родственников знаменательна тем, что подключилось много людей. Я вышел на директора школы в Малые Голы и мне через час уже позвонила Зоя Ивановна Богданова. Она, сообщила, что знала Зуева, что у него было две дочери, одна из них проживает в Братске, – проинформировал руководитель поискового отряда Кемеровской области «Земляк» Владимир Репин.
По состоянию здоровья дочь, которая так и не дождалась с войны отца, не смогла прийти на панихиду. В последний путь бойца провожал его внук – Николай Соловьёв. По традиции ему передали полотнище, которым укрывают надгробия погибших при исполнении долга бойцов.
Прокопий Васильевич был призван в ряды Красной Армии в 114 стрелковую дивизию 8 июня 1941 года. Во время службы был награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что при форсировании реки Свирь в Ленинградской области 21 июня 1944 года под сильным огнём артиллерии и пулемётов противника ворвался во вражескую траншею и помог выбить врага с занимаемых позиций.
Заместитель мэра Братска по социальным вопросам Марина Зубакова напомнила участникам панихиды, что этим летом в Братске перезахоронили останки Евгения Павловича Днепровского:
- Братчане, уважаемые ветераны, вы помните, когда в 2011 году мы впервые предали земле останки Жидовкина Алексея Абрамовича. Нам казалось, что принимаем участие в абсолютно уникальном случае, потому что это событие было проведено впервые в Братске. Тогда ушедший солдат был погребён на кладбище Братска по решению родственников. Это правильно, что солдаты получают покой на своей исторической родине. Огромное спасибо нашим землякам из Кемерово, которые прибыли, чтобы вместе с нами принять участие в захоронении воина, которого они подняли, смогли установить имя и доставили на нашу землю. Благодаря их бескорыстной работе мы участвуем в погребении третьего земляка. Спасибо огромное, ребята, – сказала Марина Зубакова.
Со всеми почестями солдата проводили в последний путь. Родственники приняли решение, что он будет покоиться на братской земле, на ветеранском кладбище. Над могилой бойца священник прочёл молитву. В честь солдата прогремел прощальный огневой залп.
- Я благодарен поисковым отрядам, которые ведут эту работу. Большое спасибо администрации Братска и всем присутствующим. Такие мероприятии позволяют надеяться, что герои Великой Отечественной войны не будут забыты никогда, – поблагодарил внук Прокопия Зуева Николай Соловьев.
В Братске проводили воина, пропавшего без вести 75 лет назад
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