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В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных

В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Крокодилов и обезьян перевезли из закрывшегося контактного зоопарка

Сотрудники Иркутской зоогалереи эвакуировали 30 животных из посёлка Чунский Иркутской области. Животные гастролировали по всей стране в передвижном зоопарке.

Выставку животных перестали приглашать в другие города, так как с 1 января 2020 года контактные зоопарки в России запрещены. В числе эвакуированных животных - крокодил, обезьяна, павлин, коршун, черепахи, рептилии.

- Потихоньку начинаем рассказывать о животных, которые переехали к нам из закрывшегося контактника. Чёрный коршун, имя которому ещё не придумали. Спокойная и очень сильно приученная к постоянному присутствию людей птица. Крылья коротко обрезаны, летать не умеет, - пишут сотрудники зоогалереи в соцсетях.

Сейчас животные на карантине, за ними присматривают ветеринары.
дикие животные
 
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