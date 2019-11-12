В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных

Крокодилов и обезьян перевезли из закрывшегося контактного зоопарка
Сотрудники Иркутской зоогалереи эвакуировали 30 животных из посёлка Чунский Иркутской области. Животные гастролировали по всей стране в передвижном зоопарке.
Выставку животных перестали приглашать в другие города, так как с 1 января 2020 года контактные зоопарки в России запрещены. В числе эвакуированных животных - крокодил, обезьяна, павлин, коршун, черепахи, рептилии.
- Потихоньку начинаем рассказывать о животных, которые переехали к нам из закрывшегося контактника. Чёрный коршун, имя которому ещё не придумали. Спокойная и очень сильно приученная к постоянному присутствию людей птица. Крылья коротко обрезаны, летать не умеет, - пишут сотрудники зоогалереи в соцсетях.
Сейчас животные на карантине, за ними присматривают ветеринары.
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Общество, Фото:
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