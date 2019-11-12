На Байкале проведут большой спортивный квест

Главным призом семейного праздника станут 50 тысяч рублей



7 декабря в посёлке Листвянка Иркутской области пройдёт Большой Байкальский спорт-квест. Это массовый семейный спортивный праздник для жителей и гостей популярного туристического места на озере Байкал.



Идея проекта – через игровую форму показать многогранность и разнообразие мест отдыха посёлка в зимний сезон, пропагандировать здоровый образ жизни, привлечь жителей и гостей Иркутской области к зимнему семейному отдыху на Байкале.



С 12 до 19 часов командам предстоит перемещаться между локациями и выполнять задания. В каждом пункте их будет три: спортивное, интеллектуальное и творческое. На каждой локации участников встретят радиоведущий и инструктор спорт-клуба, которые будут выходить в прямой эфир и рассказывать об успехах команд. Между локациями будут спрятаны QR-коды с дополнительными заданиями. Каждую команду будет сопровождать аниматор для поднятия настроения и боевого духа.



Выполнение каждого задания фиксируется временем, что позволит определить победителя, который выиграет главный денежный приз – 50 тысяч рублей.



В квесте могут участвовать команды размером до 10 человек. Каждая команда должна зарегистрироваться на сайте организаторов и внести взнос 7 тысяч рублей на формирование призового фонда. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



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