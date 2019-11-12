Спортсменка из Иркутской области стала призёром борцовских соревнований

9 ноября в городе Смоленске в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 18 лет и юниорок до 21 года. Финальные поединки прошли в весовых категориях до 43, 49, 57, 65 и 73 кг (девушки); до 53, 57, 62, 68 и 76 кг (юниорки).В составе сборной команды Иркутской области призёром стала Тамара Митиненко из села Алгатуй Тулунского района. В упорной борьбе она заняла третье место в весовой категории до 76 кг, уступив «золото» Марине Суровцевой из Санкт-Петербурга и «серебро» москвичке Рите Талисмановой. Об этом сообщает паблик «Спорт в Тулунском районе».