 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

Спортсменка из Иркутской области стала призёром борцовских соревнований

Спортсменка из Иркутской области стала призёром борцовских соревнований
Общество,  Фото:Сообщество «Спорт в Тулунском районе»
На всероссийском турнире в Смоленске она взяла бронзовую медаль

9 ноября в городе Смоленске в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 18 лет и юниорок до 21 года. Финальные поединки прошли в весовых категориях до 43, 49, 57, 65 и 73 кг (девушки); до 53, 57, 62, 68 и 76 кг (юниорки).

В составе сборной команды Иркутской области призёром стала Тамара Митиненко из села Алгатуй Тулунского района. В упорной борьбе она заняла третье место в весовой категории до 76 кг, уступив «золото» Марине Суровцевой из Санкт-Петербурга и «серебро» москвичке Рите Талисмановой. Об этом сообщает паблик «Спорт в Тулунском районе».

вольная борьба борьба спорт Иркутская область всероссийские соревнования
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальские кикбоксёры завоевали 18 медалей кубка России и Сибири
Забайкальские кикбоксёры завоевали 18 медалей кубка России и Сибири
Общество, 12.11.2019
В копилке команды – 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей
Глава Бурятии поздравил чемпионов Европы по вольной борьбе
Глава Бурятии поздравил чемпионов Европы по вольной борьбе
Общество, 12.11.2019
На соревнованиях среди глухих команда завоевала 3 «золота» и 1 «бронзу»
В Улан-Удэ поселился любознательный соболь из Барнаула
В Улан-Удэ поселился любознательный соболь из Барнаула
Общество, 12.11.2019
Соболь уже осваивает новое место жительства
В музее «Тальцы» в Иркутской области строят почтовую станцию
В музее «Тальцы» в Иркутской области строят почтовую станцию
Общество, 12.11.2019
Здесь будет в том числе флигель для ямщиков
В Бурятии провели чемпионат на призы главы Кабанского района
В Бурятии провели чемпионат на призы главы Кабанского района
Общество, 12.11.2019
Соревнования были посвящены Дню народного единства
Боксёр Георгий Кушиташвили одержал победу во втором бою чемпионата России
Боксёр Георгий Кушиташвили одержал победу во втором бою чемпионата России
Общество, 12.11.2019
Бурятский спортсмен вышел в следующий круг чемпионата
В Бурятии семья на «дальневосточном гектаре» хочет зарабатывать на зелени
В Бурятии семья на «дальневосточном гектаре» хочет зарабатывать на зелени
Общество, 12.11.2019
Молодая семья построит на «дальневосточном гектаре» дом при помощи «дальневосточной ипотеки»
Юные лесники Бурятии посетили нацпарк
Юные лесники Бурятии посетили нацпарк
Общество, 12.11.2019
Детям провели познавательную экскурсию
В Бурятии День сотрудника органов внутренних дел отметили по-спортивному
В Бурятии День сотрудника органов внутренних дел отметили по-спортивному
Общество, 12.11.2019
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, провели турнир по функциональному многоборью
Режиссёр Солбон Лыгденов потерял важное письмо с воспоминаниями ветерана
Режиссёр Солбон Лыгденов потерял важное письмо с воспоминаниями ветерана
Общество, 12.11.2019
Архив собранных документов ляжет в основу фильма о фильме «321-я Сибирская»
Картина из Бурятии открыла цикл мероприятий ко Дню Победы в Москве
Картина из Бурятии открыла цикл мероприятий ко Дню Победы в Москве
Общество, 12.11.2019
Перед выставкой картина Ираклия Тоидзе «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1942» была отреставрирована
В Иркутской области будут бесплатно кормить 18-летних школьников
В Иркутской области будут бесплатно кормить 18-летних школьников
Общество, 12.11.2019
Проект закона Иркутской области о бесплатном питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста рекомендован к принятию в первом чтении
Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре
Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре
Общество, 12.11.2019
Пользователи Сети в восторге от нового трека популярного дуэта из Бурятии
В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»
В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»
Общество, 12.11.2019
Остановку перенесут ближе к будущему детскому саду

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^