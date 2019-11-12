В Усть-Ордынском округе состоится спартакиада национального спорта

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В программе: стрельба из лука, игра в кости, шахматы, шашки и гиревой спорт



16 ноября в посёлке Усть-Ордынский состоится VII спартакиада Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта.



В программе мероприятия соревнования по стрельбе из бурятского лука, игре в кости «шагай наадан» (физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер»), бурятским шахматам «шатар», шашкам (спортивная школа олимпийского резерва «Тамир»), гиревому спорту (управление образования администрации Эхирит-Булагатского района).



Торжественное открытие спартакиады начнётся в 10:30 в ФОК «Лидер». Сами соревнования стартуют в 11:00, сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского округа.



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