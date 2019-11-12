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Рыбакам Бурятии напомнили, как вести себя на первом льду

Рыбакам Бурятии напомнили, как вести себя на первом льду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лёд толщиной от 7 см считается безопасным

Отправляться на первый лёд на малоизвестный вам водоём – это совершить роковую ошибку, так как если вы провалитесь, помощи ждать неоткуда. В этом случае лучшим решением будет остаться дома, советует отдел по делам ГО и ЧС Северо-Байкальского района Бурятии.

На берегу самое главное – правильно оценить ситуацию. Прежде чем ступить на «стеклянную» гладь, важно осмотреться и определить маршрут.

Безопасным льдом можно считать лёд толщиной не менее 7 см. Его толщину необходимо измерить сразу, как только вы оказались на льду, сделав пробный забур. Безопасный лёд имеет прозрачный зеленоватый или синеватый оттенок.

Серый, желтоватый и матово-белый цвета свидетельствуют о непрочности льда и об опасности ваших намерений.

Рыбакам рекомендуется брать с собой шнур длиной 10-15 метров с грузом на одном конце и петлёй на другом, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лёд в случае провала.

Будьте осторожны:
- Если вы почувствовали, что лёд под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности льда.
- При провале под лёд первое, что должен сделать пострадавший, – попытаться освободиться от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно попробовать выбраться из провала на твердый лёд.
- Не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда, которая будет всё больше и больше обламываться.
- Следует спокойно опереться локтями об лёд, перевести тело в горизонтальное положение так, чтобы ноги были у поверхности воды, затем ближнюю к кромке ногу следует осторожно вынести на лёд. После этого нужно, поворачиваясь на спину, выбраться из пролома, стараясь следовать тем же маршрутом, по которому вы пришли.
- При оказании помощи провалившемуся человеку надо лечь на лёд, раскинув руки и ноги в стороны, подползти к полынье на безопасное расстояние и подать рыбаку верёвку, шарф, коловорот или другой предмет, чтобы помочь выбраться на крепкий лёд.
- Пострадавшего, по возможности, следует поместить в тёплое помещение или автомобиль, или развести на берегу костер. Снять мокрую одежду, тело растереть, одеть в сухую одежду и дать горячего чая.
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