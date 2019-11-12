Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов

8 ноября в Бурятском театре оперы и балета были подведены итоги V иежрегионального конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева.



На гала-концерте, посвящённом памяти легендарного певца, народного артиста СССР Дугаржапа Дашиева, были вручены награды по итогам конкурса, проходившего в Колледже искусств им. Чайковского.



Солисты Бурятского театра оперы и балета стали триумфаторами конкурса. Жюри конкурса, возглавляемое народной артисткой СССР Галиной Шойдагбаевой, присудило гран-при солисту оперы, баритону Александру Хандажапову.



Солист оперной труппы Бурятского оперного театра Чингис Иванов стал обладателем I премии в номинации «Академическое пение», Мария Балданова — II премии, Дарима Бортоева — III премии. Звание дипломанта IV степени получил солист Саян Цымпилов. Артистка хора Ирина Насанова стала лауреатом II премии в номинации «Академическое пение среди студентов творческих ссузов и вузов» (Ирина является студенткой класса преподавателя Татьяны Шойдагбаевой). Звания «Лучший концертмейстер» был удостоен заслуженный артист Бурятии Саян Манжигеев



Следующее выступление оперной труппы театра запланировано на 29 ноября: артисты представят постановку прошлого сезона — оперу Джузеппе Верди «Риголетто» (16+). На этой неделе — 15 и 16 ноября — театр готовится к премьере балета «Сон в летнюю ночь» (12+), а с 18 по 22 ноября театр будет принимать у себя гастроли Приморской сцены Мариинского театра. Гастроли пройдут в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» министерства культуры и федерального центра поддержки гастрольной деятельности, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

