8 ноября в Бурятском театре оперы и балета были подведены итоги V иежрегионального конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева.
На гала-концерте, посвящённом памяти легендарного певца, народного артиста СССР Дугаржапа Дашиева, были вручены награды по итогам конкурса, проходившего в Колледже искусств им. Чайковского.
Солисты Бурятского театра оперы и балета стали триумфаторами конкурса. Жюри конкурса, возглавляемое народной артисткой СССР Галиной Шойдагбаевой, присудило гран-при солисту оперы, баритону Александру Хандажапову.
Солист оперной труппы Бурятского оперного театра Чингис Иванов стал обладателем I премии в номинации «Академическое пение», Мария Балданова — II премии, Дарима Бортоева — III премии. Звание дипломанта IV степени получил солист Саян Цымпилов. Артистка хора Ирина Насанова стала лауреатом II премии в номинации «Академическое пение среди студентов творческих ссузов и вузов» (Ирина является студенткой класса преподавателя Татьяны Шойдагбаевой). Звания «Лучший концертмейстер» был удостоен заслуженный артист Бурятии Саян Манжигеев
Следующее выступление оперной труппы театра запланировано на 29 ноября: артисты представят постановку прошлого сезона — оперу Джузеппе Верди «Риголетто» (16+). На этой неделе — 15 и 16 ноября — театр готовится к премьере балета «Сон в летнюю ночь» (12+), а с 18 по 22 ноября театр будет принимать у себя гастроли Приморской сцены Мариинского театра. Гастроли пройдут в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» министерства культуры и федерального центра поддержки гастрольной деятельности, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
8 ноября в Бурятском театре оперы и балета были подведены итоги V иежрегионального конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева.
Акция прошла ко Дню сирот
Российская сборная встретится с командами Монголии и США
14 молодых лейтенантов будут служить в Оёке
Электронный реестр вакансий для педагогов, обучающих игре на духовых инструментах, предложили создать музыканты Иркутской области
Медведи на Байкале не ложатся в спячку из-за аномально тёплой осени
Мышей в Баргузинском заповеднике больше, чем обычно
Каток 30-летней давности давно нуждался в реконструкции
В республиканском МВД прошли соревнования по стрельбе
По постановлениям прокурора Окинского района члены аукционной комиссии привлечены к административной ответственности
Стихи были написаны 73 года назад
Сельчанин пожаловались в прокуратуру на коммунальщиков
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег
Общество, 11.11.2019
В этом году соревноваться будут юниоры и юноши
Общество, 11.11.2019
Он состоялся в селе Новоильинск Заиграевского района