В Улан-Удэ проведут крупнейшую выставку сельхозпродукции

Посетителям ФСК представят боргойскую баранину, кижингинский сыр, селенгинскую облепиху и многое другое



С 20 по 22 ноября в Улан-Удэ на территории физкультурно-спортивного комплекса пройдёт специализированная выставка «АГРОпродмаркет», посвящённая празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Бурятия. В ходе проведения масштабного мероприятия, товаропроизводители Бурятии представят жителям свою продукцию.



На сегодня заявки на участие в мероприятии подали 13 муниципальных образований и около 20 предприятий пищевой промышленности. В рамках мероприятия на уличной площадке ФСК будет организована «Фермерская лавка», где жители республики смогут приобрести мясо, рыбу и дикоросы, привезённые из районов республики.



Основным из мероприятий, запланированных ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, станет проведение фестиваля-выставки продовольственных товаров «Районные бренды Бурятии». Фестиваль пройдёт 21 ноября с 10 до 13 часов в ФСК. Это большой профессиональный праздник с подведением итогов, презентацией районных брендов с участием творческих коллективов, с дегустацией блюд и продуктов питания, характерных для районов. Так, на фестивале представят боргойскую баранину, кижингинский сыр, селенгинскую облепиху, хлебобулочные изделия, консервную продукцию из мяса яков, изюбра, хариуса и многое другое.



На протяжении трёх дней посетители выставки смогут ознакомиться с новинками ассортимента, торговые предприятия смогут заключить договора поставки, а посетители приобрести продукцию по ценам от производителей, в том числе мясо, рыбу, дикоросы, овощи и т.д.



Насыщенную программу дополнят конкурс среди участников выставки на самое лучшее оформление выставочного стенда и презентацию с награждением кубками и почётными грамотами.



Во второй половине дня на торжественном совещании, посвящённом Дню работника агропромышленного комплекса будут подведены итоги сельскохозяйственного года, определены лучшие по профессии более чем по 30 номинациям, это лучший комбайнёр, пекарь, скотник, кондитер и другие. Традиционно переходящим знаменем будут отмечены два лучших предприятия сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.



Возрастное ограничение 6+