На соревнованиях среди глухих команда завоевала 3 «золота» и 1 «бронзу»
11 ноября глава Республики Бурятия Алексей Цыденов поздравил победителей и призёра чемпионата и первенства Европы по вольной борьбе среди глухих. Торжественное поздравление спортсменов состоялось на церемонии подписания соглашения между министерством спорта и молодёжной политики Республики Бурятия и Забайкальским горнорудным предприятием.
Как сообщает пресс-служба минспорта региона, с 28 октября по 3 ноября в городе Гомель Белоруссии состоялись III первенство Европы среди глухих кадетов и юниоров и VII чемпионат Европы по борьбе среди глухих.
По итогам первенства Европы победителем стал Максимов Иван в весовой категории 57 кг, бронзовым призёром стал Берельтуев Николай в весовой категории 86 кг.
Чемпионами Европы стали борцы из Бурятии: Цырендоржиев Даба в весовой категории 61 кг и Цоктоев Александр в весовой категории 79 кг
Глава Республики поздравил также и наставников спортсменов – Андренова Сырен-Доржи Дашеевича, Батомункуева Баира Бороевича и Самбуева Будажапа Пунсукдашиевича.
Глава Бурятии поздравил чемпионов Европы по вольной борьбе
Общество, Фото:
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