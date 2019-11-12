От города поедут 16 учащихся
В Улан-Удэ проводится ежегодный конкурс по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города для участия в общероссийской новогодней ёлке в Государственном кремлёвском дворце.
Отбор производится среди учащихся в возрасте от 8 до 13 лет. Срок подачи конкурсных материалов закончился сегодня, до 17:00 их принимали в центре дополнительного образования детей «Малая академия наук».
14 ноября планируется заседание конкурсной комиссии «Малой академии наук», которое и определит детей-победителей в состав делегации от города. В Москву отправятся 16 претендентов, набравшие наибольшее количество баллов по результатам конкурса портофлио. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ.
В Улан-Удэ отбирают школьников на Кремлёвскую ёлку
Общество, Фото:
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