В Улан-Удэ отбирают школьников на Кремлёвскую ёлку

От города поедут 16 учащихся



В Улан-Удэ проводится ежегодный конкурс по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города для участия в общероссийской новогодней ёлке в Государственном кремлёвском дворце.



Отбор производится среди учащихся в возрасте от 8 до 13 лет. Срок подачи конкурсных материалов закончился сегодня, до 17:00 их принимали в центре дополнительного образования детей «Малая академия наук».



14 ноября планируется заседание конкурсной комиссии «Малой академии наук», которое и определит детей-победителей в состав делегации от города. В Москву отправятся 16 претендентов, набравшие наибольшее количество баллов по результатам конкурса портофлио. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ.

