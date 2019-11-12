 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы

Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Общество,  Фото:администрация Иркутского района
14 молодых лейтенантов будут служить в Оёке

Мэр Иркутского района Леонид Фролов приветствовал 14 лейтенантов-связистов, которые прибыли на службу в войсковую часть, расположенную в Оёке. Мероприятие состоялось 9 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

Прибывшие офицеры окончили высшие военные учебные заведения страны.

- Первое место службы навсегда останется в памяти. Надеюсь, Иркутский район станет тем местом, откуда не захочется уезжать. Уверен, здесь вы проявите себя, приобретете новый опыт, сможете применить полученные во время учёбы знания. От всей души желаю вам успехов на службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия, - поздравил Леонид Фролов.

На память о первом месте службы Леонид Фролов вручил каждому именные часы с гравировкой.
военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Общество, 12.11.2019
14 молодых лейтенантов будут служить в Оёке
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
Общество, 12.11.2019
Электронный реестр вакансий для педагогов, обучающих игре на духовых инструментах, предложили создать музыканты Иркутской области
В Бурятии медведи не хотят спать
В Бурятии медведи не хотят спать
Общество, 12.11.2019
Медведи на Байкале не ложатся в спячку из-за аномально тёплой осени
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Общество, 12.11.2019
Мышей в Баргузинском заповеднике больше, чем обычно
В Селенгинске начали строительство катка от NIVEA: видео
В Селенгинске начали строительство катка от NIVEA: видео
Общество, 12.11.2019
Каток 30-летней давности давно нуждался в реконструкции
Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Общество, 12.11.2019
В республиканском МВД прошли соревнования по стрельбе
В Бурятии при заключении контракта не учли толщину досок
В Бурятии при заключении контракта не учли толщину досок
Общество, 12.11.2019
По постановлениям прокурора Окинского района члены аукционной комиссии привлечены к административной ответственности
В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод
В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод
Общество, 12.11.2019
Сельчанин пожаловались в прокуратуру на коммунальщиков
В Бурятии температура опускалась до -37
В Бурятии температура опускалась до -37
Общество, 12.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег
В Агинском округе готовятся к турниру по боксу памяти Иосифа Кобзона
В Агинском округе готовятся к турниру по боксу памяти Иосифа Кобзона
Общество, 11.11.2019
В этом году соревноваться будут юниоры и юноши
В Бурятии прошёл форум «серебряных» волонтёров
В Бурятии прошёл форум «серебряных» волонтёров
Общество, 11.11.2019
Он состоялся в селе Новоильинск Заиграевского района
В Курумканском районе Бурятии раздали агропромышленные награды
В Курумканском районе Бурятии раздали агропромышленные награды
Общество, 11.11.2019
Также состоялась районная выставка-ярмарка и был разыгран кубок АПК
Пловцы Братска выиграли «Кубок Приангарья»
Пловцы Братска выиграли «Кубок Приангарья»
Общество, 11.11.2019
В соревнованиях приняли участие гости из Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^