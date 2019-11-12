14 молодых лейтенантов будут служить в Оёке
Мэр Иркутского района Леонид Фролов приветствовал 14 лейтенантов-связистов, которые прибыли на службу в войсковую часть, расположенную в Оёке. Мероприятие состоялось 9 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.
Прибывшие офицеры окончили высшие военные учебные заведения страны.
- Первое место службы навсегда останется в памяти. Надеюсь, Иркутский район станет тем местом, откуда не захочется уезжать. Уверен, здесь вы проявите себя, приобретете новый опыт, сможете применить полученные во время учёбы знания. От всей души желаю вам успехов на службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия, - поздравил Леонид Фролов.
На память о первом месте службы Леонид Фролов вручил каждому именные часы с гравировкой.
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Общество, Фото:
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