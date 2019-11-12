Медведи на Байкале не ложатся в спячку из-за аномально тёплой осени
В Баргузинском заповеднике в Бурятии медведи до сих пор не легли в спячку, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Причина в аномально тёплой осени, когда днём температура поднималась до +8,+10.
Медведи ещё бодрствуют и жируют в кедровниках, где в этом году был урожай ореха.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в соседнем Забайкальском крае, а также в самой Бурятии (откуда могут мигрировать хозяева тайги) наблюдается непростая ситуация с голодными медведями. Так, октябре в Забайкалье медведь убил женщину, разодрав её до такой степени, что оторвал руку. В конце октября в Мухоршибирском районе Бурятии медведь разодрал телёнка и чуть не напал на хозяина дома. Жители Баунтовского района сообщали, что в октябре местные застрелили медведя.
В Бурятии медведи не хотят спать
Общество, Фото:
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