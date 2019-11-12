Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В республиканском МВД прошли соревнования по стрельбе



В МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия. Мероприятие приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.



Для участия в соревнованиях прибыли 94 участника из 18 команд, из них 8 команд – из территориальных отделов внутренних дел.



Победителем соревнований стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков, второе место завоевала команда следственного управления МВД, третье – заняли сотрудники управления МВД России по Улан-Удэ.



Победителям и призёрам вручены кубки и дипломы, грамоты и медали.



В личном первенстве места распределились следующим образом:



Мужчины:



1 место – Очиров Дымбрыл-Доржо (ОМВД России по Иволгинскому району);

2 место – Зайганов Алексей (ОРОКПО МВД);

3 место – Цыденжапов Золто (УМВД России по г. Улан-Удэ).



Женщины:



1 место – Коваленко Анастасия (УНК МВД);

2 место – Галсанова Елена (МО МВД России «Хоринский»);

3 место – Кокорина Юлия (СУ МВД).

