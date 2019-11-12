В республиканском МВД прошли соревнования по стрельбе
В МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия. Мероприятие приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Для участия в соревнованиях прибыли 94 участника из 18 команд, из них 8 команд – из территориальных отделов внутренних дел.
Победителем соревнований стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков, второе место завоевала команда следственного управления МВД, третье – заняли сотрудники управления МВД России по Улан-Удэ.
Победителям и призёрам вручены кубки и дипломы, грамоты и медали.
В личном первенстве места распределились следующим образом:
Мужчины:
1 место – Очиров Дымбрыл-Доржо (ОМВД России по Иволгинскому району);
2 место – Зайганов Алексей (ОРОКПО МВД);
3 место – Цыденжапов Золто (УМВД России по г. Улан-Удэ).
Женщины:
1 место – Коваленко Анастасия (УНК МВД);
2 место – Галсанова Елена (МО МВД России «Хоринский»);
3 место – Кокорина Юлия (СУ МВД).
Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Общество, Фото:
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