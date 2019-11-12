 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

Председатель правления АТБ и глава Бурятии обсудили сотрудничество

11 Ноября

Популярное

Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой

Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В республиканском МВД прошли соревнования по стрельбе

В МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия. Мероприятие приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Для участия в соревнованиях прибыли 94 участника из 18 команд, из них 8 команд – из территориальных отделов внутренних дел.

Победителем соревнований стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков, второе место завоевала команда следственного управления МВД, третье – заняли сотрудники управления МВД России по Улан-Удэ.

Победителям и призёрам вручены кубки и дипломы, грамоты и медали.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

Мужчины:

1 место – Очиров Дымбрыл-Доржо (ОМВД России по Иволгинскому району);
2 место – Зайганов Алексей (ОРОКПО МВД);
3 место – Цыденжапов Золто (УМВД России по г. Улан-Удэ).

Женщины:

1 место – Коваленко Анастасия (УНК МВД);
2 место – Галсанова Елена (МО МВД России «Хоринский»);
3 место – Кокорина Юлия (СУ МВД).
МВД Бурятии полиция стрельба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Общество, 12.11.2019
В республиканском МВД прошли соревнования по стрельбе
В Бурятии при заключении контракта не учли толщину досок
В Бурятии при заключении контракта не учли толщину досок
Общество, 12.11.2019
По постановлениям прокурора Окинского района члены аукционной комиссии привлечены к административной ответственности
В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод
В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод
Общество, 12.11.2019
Сельчанин пожаловались в прокуратуру на коммунальщиков
В Бурятии температура опускалась до -37
В Бурятии температура опускалась до -37
Общество, 12.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег
В Агинском округе готовятся к турниру по боксу памяти Иосифа Кобзона
В Агинском округе готовятся к турниру по боксу памяти Иосифа Кобзона
Общество, 11.11.2019
В этом году соревноваться будут юниоры и юноши
В Бурятии прошёл форум «серебряных» волонтёров
В Бурятии прошёл форум «серебряных» волонтёров
Общество, 11.11.2019
Он состоялся в селе Новоильинск Заиграевского района
В Курумканском районе Бурятии раздали агропромышленные награды
В Курумканском районе Бурятии раздали агропромышленные награды
Общество, 11.11.2019
Также состоялась районная выставка-ярмарка и был разыгран кубок АПК
Пловцы Братска выиграли «Кубок Приангарья»
Пловцы Братска выиграли «Кубок Приангарья»
Общество, 11.11.2019
В соревнованиях приняли участие гости из Улан-Удэ
В Бурятии провели турнир в честь триумфа хоринских волейболисток
В Бурятии провели турнир в честь триумфа хоринских волейболисток
Общество, 11.11.2019
Соревнования выиграла команда села Хоринск
В районах Бурятии продолжаются гастроли театрального фестиваля
В районах Бурятии продолжаются гастроли театрального фестиваля
Общество, 11.11.2019
Впечатлённые представлением зрители плакали и благодарили актёров
В Иркутской области пройдёт фестиваль для лучших добровольцев
В Иркутской области пройдёт фестиваль для лучших добровольцев
Общество, 11.11.2019
Место проведения мероприятия ещё не определено
В одном из дацанов Бурятии освятили статую Богдо Зонхавы
В одном из дацанов Бурятии освятили статую Богдо Зонхавы
Общество, 11.11.2019
После обряда состоялись философский диспут и буддийский форум «Союз жизни и Дармы»
Общественный транспорт Читы отследят в мобильном приложении
Общественный транспорт Читы отследят в мобильном приложении
Общество, 11.11.2019
Его запуск ожидается к концу этого года
В Селенгинском районе Бурятии открыли сельский клуб и библиотеку
В Селенгинском районе Бурятии открыли сельский клуб и библиотеку
Общество, 11.11.2019
Они были построены и отремонтированы силами сельчан

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^