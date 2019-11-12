В Бурятии при заключении контракта не учли толщину досок

По постановлениям прокурора Окинского района члены аукционной комиссии привлечены к административной ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии аукционная комиссия нарушила закон о закупках.
Муниципалитетом с нарушением заключён контракт на выполнение работ по строительству сельского дома культуры в улусе Сорок Окинского района.
- Аукционной документацией к претендентам на заключение контракта было установлено требование о наличии членства в саморегулируемой организации в области строительства и требование к строительным материалам, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Вопреки закону комиссией к участию в аукционе допущены хозяйствующие субъекты, чьи заявки не содержали документов, подтверждающих членство в саморегулируемой организации, а качественные характеристики предложенных строительных материалов (толщина напольных досок, теплопроводность утеплителя) не отвечали установленному требованию.
Три члена аукционной комиссии привлечены к административной ответственности. Каждому назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
По постановлениям прокурора Окинского района члены аукционной комиссии привлечены к административной ответственности
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