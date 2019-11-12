По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег
Ветер северо-западный 3-8, местами до 14 м/с. Температура ночью 14-19, по Прибайкалью и южным районам 8-13, по северу 23-28, по крайнему северу до 37 мороза, днём 8-13, местами 17-21 мороза.
В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 14-16 мороза, днём 8-10 мороза.
В Бурятии температура опускалась до -37
Общество, Фото:
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