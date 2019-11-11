Бурятский ювелир снова разыгрывает украшение

Известный ювелир Бурятии Зорикто Жамбалов снова разыгрывает украшение собственной ручной работы – серьги с лунным камнем «Утренняя роса». Как сообщал «Байкал-Daily», название украшению придумала подписчица ювелира Зоя Очирова во время розыгрыша серебряного комплекта – серёжек и кольца с натуральным лунным камнем. Девушке за самое лучшее название, данное украшению, достался разыгрываемый комплект.
Сейчас розыгрыш серёг «Утренняя роса» проходит в паблике buryatia_online в Instagram. Второй розыгрыш вызвал такой же ажиотаж в Сети, как и первый.
Для того, чтобы выиграть серьги пользователям Instagram нужно придумать лучшее название для другого украшения ювелира – серебряного колье со вставками из благородного коралла и малахита, изготовленного в техниках объёмной чеканки – и написать название в комментариях к посту о розыгрыше. «Колье сделано на заказ, для одного коллекционера из Москвы», - сообщается на странице розыгрыша.
Пользователи Сети уже дали более 500 разных названий эксклюзивному украшению. Среди вариантов: Серебряный дракон, Сердце богини, АрюунСэсэг, Харын хусэл, Лира Будды, Серебряный бык, Колье Оэлун, Подарок Хана, Минии сэдьхэл, Три драгоценности, Луноликая Дангина, Слеза Дакини, Изобилие, Благородство дракона, Величие Ангары, Грация Востока и т.д.
Лучшее название для колье выберут 15 ноября.