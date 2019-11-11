Бурятский ювелир снова разыгрывает украшение

Для того, чтобы выиграть серьги пользователям Instagram нужно придумать лучшее название для другого украшения ювелира – серебряного колье со вставками из благородного коралла и малахита, изготовленного в техниках объёмной чеканки – и написать название в комментариях к посту о розыгрыше. «Колье сделано на заказ, для одного коллекционера из Москвы», - сообщается на странице розыгрыша.





