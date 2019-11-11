В Улан-Удэ открыли фотовыставку по итогам проекта «Байкальский ветер»

В Бурятии 1650 детей и взрослых обучились экстремальным водным видам спорта. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки



10 ноября в фойе ФСК открылась фотовыставка по итогам проекта «Байкальский ветер», реализуемого на средства фонда президентских грантов на развитие гражданского сообщества.



- Сегодня у нас заключительное мероприятие по проекту «Байкальский ветер», который в 2018 году стал победителем конкурса президентских грантов. Сегодня соберутся все дети, родители, все волонтёры и партнёры, которые оказали нам содействие, принимали участие во всех мероприятиях 2018-2019 года. По итогам проекта мы обучили 1650 детей, взрослых, молодёжь. В первый раз ребята себя попробовали на сапсёрфе, на каяке, принимали участие в байдарочных походах на соревнованиях. 1650 человек мы в течение двух лет охватили. Самое главное, что мы продолжаем реализацию этого проекта и буквально через два дня у нас стартует первая в республике каяк и сапшкола в бассейне ФСК. То есть на улице мороз, холодно, а мы будем продолжать заниматься летними водными видами спорта, - сообщила «Байкал-Daily» Оксана Климова, вице-президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим», руководитель и автор проекта «Байкальский ветер».



По словам Оксаны Климовой, проект «Байкальский ветер» дал большой старт развитию водных видов спорта в Бурятии.



- Самое главное, что мы создали эти условия, у нас появилось очень хорошее оборудование для занятий, у нас появились квалифицированные инструктора для того, чтобы можно было работать с детьми. Мы создали безопасные условия, то есть у нас есть оборудование для того, чтобы проводить все мероприятия на воде с учётом требований Государственной инспекции по маломерным судам и требованиям безопасности на воде, - сказала автор проекта «Байкальский ветер».



Спрос, по словам автора проекта, на занятия экстремальными водными видами спорта в республике большой, тем более в Бурятии для развития водных видов спорта есть все условия.



- Улан-Удэ находится на слиянии двух рек, и наше жемчужина водная – наше озеро Байкал и также озеро Щучье, где действительно можно развивать водные виды спорта. При первоначальном этапе мы действительно работаем на популяризацию этих водных видов спорта и, конечно же, хотели, чтобы в будущем у нас был в Бурятии Центр водных видов спорта, - добавила Оксана Климова.



На выставке были представлены фото работы известного фотографа Стаса Кадрулёва с различных мероприятий проекта.



Кроме фотоэкспозиции зрители смогли увидеть различные видеосюжеты с тренировок, учебных школ и фестивалей, послушать песни и попеть вместе с клубом гитарной песни «Оранжевый кот», принять участие в конкурсах, записаться в секцию каякинга и сапсёрфинга в бассейне ФСК.



Выставку фотографий можно будет посмотреть до 13 ноября в фойе ФСК на втором этаже.







