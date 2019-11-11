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Общественный транспорт Читы отследят в мобильном приложении

Общественный транспорт Читы отследят в мобильном приложении
Общество,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Его запуск ожидается к концу этого года

Для читинцев к концу года планируется запустить мобильное приложение, которое будет показывать на карте города местоположение автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Об этом 11 ноября на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Александр Сапожников.

- Наш город уже есть в приложении, я сам отслеживаю. Сейчас работа ведётся в тестовом режиме, только начинают добавляться маршруты. Люди смогут видеть, где и как ходит транспорт по времени, потому что часто от жителей можно услышать жалобы на перевозчиков. С приложением и читинцы, и руководство города смогут отслеживать работу транспорта, – рассказал он.

Сейчас в мобильном приложении «Умный транспорт» в разделе с картой Читы можно увидеть движение автобуса маршрута №17. Помимо местоположения отображается также время, через которое транспорт достигнет определенной остановки. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Также Александр Сапожников заявил, что руководство города планирует на этой неделе объявить аукцион на размещение трёх «умных» остановок, где можно будет подключиться к wi-fi, зарядить гаджет, а на электронном табло будет отображена информация о движении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Чита общественный транспорт мобильное приложение
 
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