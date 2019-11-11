Буддийский форум «Союз Жизни и Дармы» прошёл в Бурятии

10 ноября в Хоринском районе Бурятии прошёл первый буддийский форум «Союз Жизни и Дармы»
Форум направлен на изучение буддийского учения через книгу «Союз жизни и Дармы», выпущенную Буддийским университетом, сообщает пресс-служба Сангхи России.
Цель форума – дать больше знаний людям о ценностях буддизма, о ценностях жизни человека, рассказать про обрядовые части в буддизме, о культуре, традиции проведении некоторых мероприятий и т.п.
В форуме приняли участие главы трех районов: Хоринского , Кижингинского и Еравнинского , также преподаватели Буддийского университета, ламы, хувараки, студенты , школьники и гости.
Форум прошел под руководством ширээтэ ламы Анинского дацана Дарижапова Легцог, ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Дашибалданова Дымбрыла.
Форум прошел в формате вопрос-ответы. Люди задавали вопросы по некоторым темам из книги и получали ответ от преподавателей.
10 ноября в Хоринском районе Бурятии прошёл первый буддийский форум «Союз Жизни и Дармы»
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