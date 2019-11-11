Буддийский форум «Союз Жизни и Дармы» прошёл в Бурятии





В форуме приняли участие главы трех районов: Хоринского , Кижингинского и Еравнинского , также преподаватели Буддийского университета, ламы, хувараки, студенты , школьники и гости.

Форум направлен на изучение буддийского учения через книгу «Союз жизни и Дармы», выпущенную Буддийским университетом, сообщает пресс-служба Сангхи России.Цель форума – дать больше знаний людям о ценностях буддизма, о ценностях жизни человека, рассказать про обрядовые части в буддизме, о культуре, традиции проведении некоторых мероприятий и т.п.Форум прошел под руководством ширээтэ ламы Анинского дацана Дарижапова Легцог, ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Дашибалданова Дымбрыла.Форум прошел в формате вопрос-ответы. Люди задавали вопросы по некоторым темам из книги и получали ответ от преподавателей.