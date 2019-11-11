В Забайкалье крае награждены участники ликвидации последствий ЧС

Общество, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Знаки отличия получили пятеро строителей и подрядчиков



11 ноября в Забайкалье были награждены пятеро строителей и подрядчиков, принимавших участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожаров в апреле этого года. Знаки отличия «За усердие на благо Забайкальского края» вручил губернатор региона Александр Осипов.



Один из награждённых – индивидуальный предприниматель Самбу Цыбенжапов. Его бригада восстановила 9 объектов сельскохозяйственного кооператива на сумму более 6,5 млн. рублей.

- Этим летом наша бригада работала в селе Кункур Агинского района, где строили две кошары, три забора, гараж, теплицу, баню, жилой дом. Всё сделали уже к 1 октября. Председатель и коллектив СПК довольны новыми постройками, – рассказал он.



Также денежной премией губернатора Забайкальского края за активное участие в этой работе будут поощрены ещё 18 рабочих – плотники, строители, трактористы, сварщики, каменщики и другие.



Как сообщает пресс-служба губернатора региона, все забайкальцы, пострадавшие в результате пожаров, вовремя получили компенсации и необходимую помощь. Жильём обеспечены все семьи, потерявшие свои дома. Восстановлена инфраструктура – дома, водозаборные сооружения, социальные объекты, отстроены чабанские стоянки.

