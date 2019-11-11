Знаки отличия получили пятеро строителей и подрядчиков
11 ноября в Забайкалье были награждены пятеро строителей и подрядчиков, принимавших участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожаров в апреле этого года. Знаки отличия «За усердие на благо Забайкальского края» вручил губернатор региона Александр Осипов.
Один из награждённых – индивидуальный предприниматель Самбу Цыбенжапов. Его бригада восстановила 9 объектов сельскохозяйственного кооператива на сумму более 6,5 млн. рублей.
- Этим летом наша бригада работала в селе Кункур Агинского района, где строили две кошары, три забора, гараж, теплицу, баню, жилой дом. Всё сделали уже к 1 октября. Председатель и коллектив СПК довольны новыми постройками, – рассказал он.
Также денежной премией губернатора Забайкальского края за активное участие в этой работе будут поощрены ещё 18 рабочих – плотники, строители, трактористы, сварщики, каменщики и другие.
Как сообщает пресс-служба губернатора региона, все забайкальцы, пострадавшие в результате пожаров, вовремя получили компенсации и необходимую помощь. Жильём обеспечены все семьи, потерявшие свои дома. Восстановлена инфраструктура – дома, водозаборные сооружения, социальные объекты, отстроены чабанские стоянки.
В Забайкалье крае награждены участники ликвидации последствий ЧС
Общество, Фото:
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