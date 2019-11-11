Большинство посетителей нацпарка в Бурятии за раздельный сбор мусора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

90% брали с собой многоразовую тару



Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» летом 2019 года провёл на территории Забайкальского национального парка в Бурятии исследование на тему отношения населения к вопросу раздельного сбора мусора. Опрос проводился с 1 по 7 августа 2019 года в посёлках Усть-Баргузин и Курбулик, в кемпингах и на турбазах Чивыркуйского залива, сообщили в фонде «Озеро Байкал».



Анализ результатов исследований показал, что 82% посетителей не брали с собой вещи, которые затем выбросили бы в нацпарке, 53% пользовались контейнерами для раздельного сбора мусора, 32% сказали, что не видели контейнеров для раздельного сбора мусора, а 15% не пользовались ими даже при их наличии.



90% брали с собой многоразовую бутылку/тару, отправляясь в национальный парк, 74% не испытывали никаких затруднений с сортировкой мусора, находясь на территории нац. парка (пластик, стекло, металл, пищевые отходы). Отметим, опрашиваемые говорили, что они изначально продумывали набор вещей, еду, посуду с учётом более рационального и бережного отношения к природе парка, готовились забирать образующийся мусор с собой.



Доступность и удобство инфраструктуры для раздельного сбора отходов во многом определяет то, будут ли посетители парка не только пользоваться контейнерами, но также и осваивать нормы более экологичного поведения и уже заранее планировать необходимость и возможность сортировки своего мусора во время своего отдыха. Судя по данным опроса, три четверти посетителей (76%) считают удобной и понятной инфраструктуру, созданную для раздельного сбора отходов в Забайкальском национальном парке.



Подводя итоги, авторы отчета отмечают, что на данный момент формируется культура посещения национальных парков и заповедников в соответствии с ценностями сохранения окружающей среды. Согласно результатам опроса, доля посетителей парка, положительно относящихся к проэкологическим практикам достаточно высока: 90% когда-либо брали с собой многоразовую бутылку/тару, отправляясь в национальный парк; 87% считают, что легко обошлись бы без одноразовой упаковки на территории национального парка.



Справка:



Всего за лето Забайкальский национальный парк посетили около 20 000 человек, в среднем 1600 человек в неделю. В основном посетители парка – это приезжие из Бурятии, немало жителей других городов России и относительно немного – из других стран. Иностранцы - в основном организованные туристы (в группах с заранее проложенным маршрутом и гидом).

