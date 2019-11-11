В этом году соревноваться будут юниоры и юноши
В Агинском Бурятском округе состоятся XVI всероссийские соревнования по боксу класса «Б» памяти Иосифа Кобзона. В этом году турнир пройдёт с 1 по 5 декабря в доме спорта «Тамир» посёлка Агинское. По предварительным данным в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из субъектов РФ, а также из Монголии и Китая.
В посёлке Агинском турнир проводится с 2004 года. С 2009 года он включён в календарь всероссийских соревнований федерации бокса России, где победителям присваивается звание «мастер спорта России».
В разные годы поддержать молодых спортсменов приезжали почётный президент федерации бокса России, профессор, доктор педагогических наук Владимир Иванченко; заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин; Борис Никоноров; Александр Поветкин; Веллингтон Баранников; Константин Цзю; Вячеслав Яновский; Наталья Рагозина; Виктор Рыбаков; Алексей Тищенко и другие известные боксёры.
В прошлом году турнир проводился в юбилейный 15-й раз и впервые как класса «А» среди мужчин и женщин, среди взрослых спортсменов. В этом году соревнования пройдут как класс «Б» среди юниоров и юношей.
Также в дни проведения всероссийского турнира состоится открытие мемориальной доски И.Д. Кобзону. Об этом сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское».
В Агинском округе готовятся к турниру по боксу памяти Иосифа Кобзона
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этом году соревноваться будут юниоры и юноши
Он состоялся в селе Новоильинск Заиграевского района
Также состоялась районная выставка-ярмарка и был разыгран кубок АПК
В соревнованиях приняли участие гости из Улан-Удэ
Основным днём хурала станет 19 ноября
Соревнования выиграла команда села Хоринск
Впечатлённые представлением зрители плакали и благодарили актёров
Место проведения мероприятия ещё не определено
После обряда состоялись философский диспут и буддийский форум «Союз жизни и Дармы»
Его запуск ожидается к концу этого года
Они были построены и отремонтированы силами сельчан
Знаки отличия получили пятеро строителей и подрядчиков
Первый день соревнований бурятские боксёры начали с побед
Серьги с лунным камнем получит автор, придумавший самое лучшее название для серебряного колье
В Бурятии 1650 детей и взрослых обучились экстремальным водным видам спорта. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки