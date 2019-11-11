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В Агинском округе готовятся к турниру по боксу памяти Иосифа Кобзона

В Агинском округе готовятся к турниру по боксу памяти Иосифа Кобзона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году соревноваться будут юниоры и юноши

В Агинском Бурятском округе состоятся XVI всероссийские соревнования по боксу класса «Б» памяти Иосифа Кобзона. В этом году турнир пройдёт с 1 по 5 декабря в доме спорта «Тамир» посёлка Агинское. По предварительным данным в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из субъектов РФ, а также из Монголии и Китая.

В посёлке Агинском турнир проводится с 2004 года. С 2009 года он включён в календарь всероссийских соревнований федерации бокса России, где победителям присваивается звание «мастер спорта России».

В разные годы поддержать молодых спортсменов приезжали почётный президент федерации бокса России, профессор, доктор педагогических наук Владимир Иванченко; заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин; Борис Никоноров; Александр Поветкин; Веллингтон Баранников; Константин Цзю; Вячеслав Яновский; Наталья Рагозина; Виктор Рыбаков; Алексей Тищенко и другие известные боксёры.

В прошлом году турнир проводился в юбилейный 15-й раз и впервые как класса «А» среди мужчин и женщин, среди взрослых спортсменов. В этом году соревнования пройдут как класс «Б» среди юниоров и юношей.

Также в дни проведения всероссийского турнира состоится открытие мемориальной доски И.Д. Кобзону. Об этом сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское».
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