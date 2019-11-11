Предложения принимаются до 23 ноября
В Улан-Удэ начато формирование нового состава общественного совета при городском управлении МВД
Предложения от граждан, общественных объединений и организаций по кандидатурам для включения в состав Общественного совета принимаются до 23 ноября 2019 года включительно.
Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.
Заявления от граждан, общественных объединений и организаций по установленной форме направляются по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корп. 2, ОИОС МВД по РБ, или по электронной почте: mvd03@mvd.gov.ru. Более подробная информация на сайте МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе УМВД отпраздновало 10-летний юбилей.
В Улан-Удэ формируют новый общественный совет при УМВД
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