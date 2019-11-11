В Бурятии прошёл форум «серебряных» волонтёров

Общество, Фото: пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

Он состоялся в селе Новоильинск Заиграевского района



В Заиграевском районе Бурятии добровольцы, активисты старшего поколения собрались в селе Новоильинск на районный форум «серебряных» волонтёров. Участие в нём принял председатель общественного совета минсоцзащиты РБ Степан Ефимов, а также представители Народного Хурала и районного совета ветеранов.



Ключевым мероприятием форума стала дискуссионная площадка с участием лучших спикеров из числа добровольцев в возрасте 55+ из села Новоильинск, посёлка Онохой, села Новая Брянь, села Унэгэтэй и села Старая Брянь. Каждый из них презентовал собственные практики и рассказал о своей деятельности. Также они озвучили перспективные идеи и социальные проекты, обсудили актуальные вопросы «серебряного» добровольчества в районе, современные формы волонтёрского движения.



В программе форума прошли мастер-классы по оздоровительной гимнастике «Цигун» и «Подиум 50+», где приняли участие с показательными номерами «серебряные» волонтёры из Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

