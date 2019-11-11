В Бурятии провели турнир в честь триумфа хоринских волейболисток

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Соревнования выиграла команда села Хоринск



В конце октября в Хоринском районе Бурятии прошёл турнир по волейболу среди женских команд в честь 30-летия завоевания золотых медалей районной командой в женском культурно-спортивном фестивале автономных республик РСФСР.



С приветственными словами к участникам соревнований обратились: официальные лица и представители спорта. Затем прошло торжественное вручение команде чемпионов-ветеранов совхоза «Анинский» благодарственных писем Народного Хурала РБ, союза объединения организаций профсоюзов РБ, администрации района за вклад в развитие спортивного движения и за заслуги в спорте. Благодарность получили Чимитова Д.Б., Ванчикова Д.А., Ринчинова О.Б., Дашиева Т.Г., Аюшеева О.Д., Павлова Т.Н., Варфоломеев П.Б., Мунхажеев В.Б.



По итогам захватывающих, интересных игр места распределились следующим образом:

1 место – команда села Хоринск;

2 место – команда села Тэгда;

3 место – команда села Баян Гол.



Также были учреждены специальные призы лучшим игрокам соревнований: лучший защитник – Митыпова Эржена (с. Баян Гол); лучший связующий – Иванова Людмила (с. Тэгда); лучший нападающий – Хуриганова Галина (с. Баян Гол); лучший игрок – Косыгина Анастасия (с. Хоринск). Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.



