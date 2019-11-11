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В Бурятии провели турнир в честь триумфа хоринских волейболисток

В Бурятии провели турнир в честь триумфа хоринских волейболисток
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
Соревнования выиграла команда села Хоринск

В конце октября в Хоринском районе Бурятии прошёл турнир по волейболу среди женских команд в честь 30-летия завоевания золотых медалей районной командой в женском культурно-спортивном фестивале автономных республик РСФСР.

С приветственными словами к участникам соревнований обратились: официальные лица и представители спорта. Затем прошло торжественное вручение команде чемпионов-ветеранов совхоза «Анинский» благодарственных писем Народного Хурала РБ, союза объединения организаций профсоюзов РБ, администрации района за вклад в развитие спортивного движения и за заслуги в спорте. Благодарность получили Чимитова Д.Б., Ванчикова Д.А., Ринчинова О.Б., Дашиева Т.Г., Аюшеева О.Д., Павлова Т.Н., Варфоломеев П.Б., Мунхажеев В.Б.

По итогам захватывающих, интересных игр места распределились следующим образом:
1 место – команда села Хоринск;
2 место – команда села Тэгда;
3 место – команда села Баян Гол.

Также были учреждены специальные призы лучшим игрокам соревнований: лучший защитник – Митыпова Эржена (с. Баян Гол); лучший связующий – Иванова Людмила (с. Тэгда); лучший нападающий – Хуриганова Галина (с. Баян Гол); лучший игрок – Косыгина Анастасия (с. Хоринск). Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.

Хоринский район Бурятия спорт турнир волейбол
 
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