Сотрудники ГИБДД встретились с родителями маленьких детей
Автоинспекторы Иволгинского района Бурятии провели родительские собрания в детских садах. Главной темой встреч с родителями стала безопасность детей на дорогах, сообщает УГИБДД по Бурятии.
К встрече с родителями подготовились и сами малыши: они организовали творческие номера на тему дорожной безопасности.
В детском саду «Росинка», например, был показан видеофильм с участием самих дошкольников, которым воспитатели задавали различные вопросы по ПДД. Благодаря видеороликам родители смогли увидеть и услышать, насколько грамотны их дети в области дорожного движения, и какие ошибки допустили в своих ответах.
В детском саду «Берёзка» малыши спели песню про инспектора ГИБДД, а в детском саду «Ромашка» - показали гостям тематические сценки.
Беседуя с родительской общественностью, полицейские рассказали о ситуации с дорожно-транспортным травматизмом в районе. В том числе, о ДТП с участием несовершеннолетних. Они призвали родителей быть примером для своего ребенка и ежедневно учить его правилам дорожного движения.
В Бурятии автоинспекторы провели собрания в детсадах
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