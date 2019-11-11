Гигантский Будда появится в Улан-Удэнском дацане
По просьбе лам Улан-Удэнского дацана, который находится на Верхней Берёзовке, лесопатологи обследовали кедровую древесину, хранящуюся в буддийском храме.
- Древесина хранится под специальным навесом уже пять лет. Туда не попадает солнечный свет, но помещение хорошо проветривается. Ламы очень довольны, что лесные доктора не нашли признаков загнивания и насекомых вредителей, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
Данный кедр пойдёт на изготовление статуи Будды высотой 21 метр. Статуя займёт центральное место в специально построенном для него здании.
Древесину распилят и склеят специальным составом в единый монолит, из которого и будет вырезана статуя Будды.
Как сообщал «Байкал-Daily», статую создаст кижингинский мастер, художник и скульптор Цыбан Цыбанов.
В Бурятии проверили древесину для 21-метрового Будды
Общество, Фото:
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