В Бурятии проверили древесину для 21-метрового Будды

Общество, Фото: Центр защиты леса

Гигантский Будда появится в Улан-Удэнском дацане



По просьбе лам Улан-Удэнского дацана, который находится на Верхней Берёзовке, лесопатологи обследовали кедровую древесину, хранящуюся в буддийском храме.



- Древесина хранится под специальным навесом уже пять лет. Туда не попадает солнечный свет, но помещение хорошо проветривается. Ламы очень довольны, что лесные доктора не нашли признаков загнивания и насекомых вредителей, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.



Данный кедр пойдёт на изготовление статуи Будды высотой 21 метр. Статуя займёт центральное место в специально построенном для него здании.



Древесину распилят и склеят специальным составом в единый монолит, из которого и будет вырезана статуя Будды.



Как сообщал «Байкал-Daily», статую создаст кижингинский мастер, художник и скульптор Цыбан Цыбанов.

