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В Бурятии прошла викторина в честь 100-летия со дня рождения Калашникова

В Бурятии прошла викторина в честь 100-летия со дня рождения Калашникова
Общество, 
Викторина состоялась в Росгвардии

10 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия, Героя России, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова. В управлении Росгвардии по Бурятии прошла викторина. В интеллектуальной битве сразились команды территориального управления, отряда мобильного особого назначения и вневедомственной охраны.

Сотрудники и военнослужащие ответили на вопросы о жизни и деятельности Михаила Калашникова. После теоретического блока, росгвардейцы соревновались в сборке-разборке автомата.

По итогам двух этапов победу одержали сотрудники ОМОН «Кречет», на втором месте военнослужащие территориального Управления, третьими стали сотрудники вневедомственной охраны.

- Подобные мероприятия вызывают у личного состава повышенный интерес к изучению жизни и деятельности легендарных личностей, военных деятелей, а также к истории оружия. Гордость за родную страну и тех людей, которые её прославляют, должна быть у каждого, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии полковник Василий Лосев.

Победители награждены кубком и грамотой.
викторина Росгвардия
 
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