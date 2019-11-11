В Бурятии прошла викторина в честь 100-летия со дня рождения Калашникова

Викторина состоялась в Росгвардии



10 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия, Героя России, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова. В управлении Росгвардии по Бурятии прошла викторина. В интеллектуальной битве сразились команды территориального управления, отряда мобильного особого назначения и вневедомственной охраны.



Сотрудники и военнослужащие ответили на вопросы о жизни и деятельности Михаила Калашникова. После теоретического блока, росгвардейцы соревновались в сборке-разборке автомата.



По итогам двух этапов победу одержали сотрудники ОМОН «Кречет», на втором месте военнослужащие территориального Управления, третьими стали сотрудники вневедомственной охраны.



- Подобные мероприятия вызывают у личного состава повышенный интерес к изучению жизни и деятельности легендарных личностей, военных деятелей, а также к истории оружия. Гордость за родную страну и тех людей, которые её прославляют, должна быть у каждого, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии полковник Василий Лосев.



Победители награждены кубком и грамотой.

