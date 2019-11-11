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В районах Бурятии продолжаются гастроли театрального фестиваля

В районах Бурятии продолжаются гастроли театрального фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба республиканского центра народного творчества
Впечатлённые представлением зрители плакали и благодарили актёров

В Мухоршибирском районе Бурятии прошли гастроли театрального фестиваля «Хроники исчезающих деревень». Артисты любительских театральных коллективов показали непридуманные истории о деревне с её богатым прошлым, мифами и легендами, самобытными людьми.

Представления показали в двух сёлах Мухоршибирского района: Подлопатках и Хошун-Узуре. Зрители чутко реагировали на каждое выступление артистов из народа, поддерживали аплодисментами. После просмотра трогательного документального фильма о мухоршибирском селе Цолга уже не сдерживали слёз, горячо благодарили участников и организаторов гастролей.

В гастролях в Мухоршибирском районе приняли участие самодеятельные артисты любительского театра «Лестница» Заиграевского района, творческой мастерской любителей театра БИИК СибГУТИ, народного фольклорного ансамбля «Зареченька» Кяхтинского района, семейского ансамбля «Рябинушка» Селенгинского района, народного фольклорного ансамбля «Ольхон» из Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, спектакли и фильмы фестиваля были созданы на основе документальных материалов, собранных во время летней экспедиции творческой группы проекта в деревни. Премьерные показы документальных спектаклей в исполнении любительских театров, фильмов прошли в Улан-Удэ в октябре. Тогда же экспонировались работы художников и фотографов, созданные ими во время поездок по деревням, старинные предметы быта. Также в рамках фестиваля состоялись гастроли в Селенгинском районе, а летом по сёлам республики показывали представления студенты бурятской группы Щукинского училища и колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
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