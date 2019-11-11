В Бурятии наградили победителей конкурса вокалистов

Обладателем Гран-при стал солист оперы Александр Хандажапов



В Улан-Удэ 8 ноября на сцене театра оперы и балета состоялась торжественная церемония вручения наград победителям V межрегионального конкурса вокалистов имени народного артиста СССР Дугаржапа Дашиева.



Первые два конкурса прошли на родине великого певца – в Джидинском районе. С 2009 года конкурс приобрёл статус республиканского и стал проводиться в столице Бурятии, а с этого года, в год юбилея Дугаржапа Цыреновича, конкурс стал межрегиональным, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Конкурсные состязания проходили 7 и 8 ноября на сцене концертного зала Колледжа искусств, в них приняли участие более 30 вокалистов из разных учреждений Бурятии и Иркутской области.



Обладателем Гран-при стал солист оперы Александр Хандажапов, приз вручил зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.



Первый замминистра культуры Николай Емонаков и председатель жюри конкурса Галина Шойдагбаева вручили призы в номинации «Академическое пение». Лауреатом I премии стал солист оперы Чингис Иванов. Обладательницей диплома лауреата II степени стала солистка оперы Мария Балданова. Звание лауреата III премии удостоена солистка оперы Дарима Бортоева. Звание дипломанта IV степени получил солист Саян Цымпилов.



Специальные призы в этой номинации от семьи Дугаржапа Дашиева вручены вокалистам Мунко Батомункуеву и Виктору Лубсанову. Званием «Лучший концертмейстер» конкурса и денежным призом был удостоен заслуженный артист Бурятии Саян Манжигеев. Также наградили победителей в номинации «Народное пение».



