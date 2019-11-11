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Спортсмены из Бурятии участвуют в чемпионате России по боксу

Спортсмены из Бурятии участвуют в чемпионате России по боксу
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Первый день соревнований бурятские боксёры начали с побед

Спортсмены центра спортивной подготовки Республики Бурятия участвуют в чемпионате России по боксу, который стартовал 9 ноября в Самаре. В состав сборной Бурятии вошли Георгий Кушиташвили, Радна Цыбиков, Батор Сагалуев и Николай Харанахоев.

В первый день чемпионата бурятские боксёры стартовали с побед. В весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили раздельным решением судей со счётом 4:1 одержал победу над Равшаном Эргашевым из Мурманской области. Радна Цыбиков, выступающий в весовой категории до 60 кг, единогласным решением судей был сильнее спортсмена из Пензенской области Ильи Егина.

Батор Сагалуев (в/к до 52 кг) остановился на стадии предварительных поединков. Он уступил Максиму Стахееву из Челябинской области. По результатам жеребьёвки Николай Харанахоев сразу прошел в следующий круг чемпионата.

11 ноября в вечерней сессии Георгий Кушиташвили встретится с Савелием Садома из Хабаровского края. Против Радны Цыбикова на ринг выйдет спортсмен из Санкт-Петербурга Джамал Бадрутдинов.

Батор Сагалуев и Николай Харанахоев тренируются под руководством Доржо Шаргакшанова. Тренер Георгия Кушиташвили – Бато Батуев. У Радны Цыбикова – Доржо Галсанов. Об этом сообщает центр спортивной подготовки Республики Бурятия.
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