После обряда состоялись философский диспут и буддийский форум «Союз жизни и Дармы»
В 2019 году буддийский мир отмечает юбилейную дату – 600-летие ухода в паранирвану Богдо Зонхавы (Чже Цонкапы, основателя школы Гелуг). В этот знаменательный год 10 ноября Анинский дацан «Гандан Шаддувлинг» в Хоринском районе Бурятии провёл обряд освящения Равнай 2,4-метровой центральной статуи в алтаре Богдо Зонхавы.
Освящение статуи Богдо Зонхавы провели ламы Буддийской традиционной Сангхи России, ламы Анинского дацана под руководством доктора буддийской философии габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова, ректора буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Заяева.
После освящения прошёл философский буддийский диспут по трудам книги Чже Цонкапы «Ламрим» с переводом на русский язык в Цогчен дугане Анинского дацана. Диспуты провели хувараки-студенты и преподаватели буддийского университета.
Затем в селе Хоринске с 14 до 17 часов состоялся первый буддийский форум «Союз жизни и Дармы». В форуме приняли участие главы трёх районов: Хоринского, Кижингинского и Еравнинского, а также преподаватели буддийского университета, ламы, хувараки, студенты, школьники и прочие гости. Мероприятие прошло под руководством ширээтэ ламы Анинского дацана Легцога Дарижапова и габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В одном из дацанов Бурятии освятили статую Богдо Зонхавы
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