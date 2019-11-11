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В Улан-Удэ приставы опечатали подвал кадетской школы-интерната

В Улан-Удэ приставы опечатали подвал кадетской школы-интерната
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушения безопасности, обнаруженные в подвале, угрожают жизни и здоровью кадетов

В Улан-Удэ судебные приставы на 60 суток приостановили эксплуатацию подвала общежития республиканской кадетской школы-интерната. Основанием для запрета эксплуатации подвального помещения стали нарушения обязательных требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Ранее надзорные органы вынесли предписание об устранении нарушений. Однако при внеплановой проверке выяснилось, что нарушения не устранены.

Так, органы государственного пожарного надзора указывают на то, что эвакуационный выход из подвала не отделён от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа. Отсутствует эвакуационный выход из подвала общежития Б, а также не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода на первом этаже общежития В.

В связи с возможным возникновением угрозы жизни и здоровью детей, в день поступления исполнительного документа судебный пристав Советского районного отдела Улан-Удэ опечатал двери подвального помещения.

Во избежание несанкционированного возобновления деятельности судебный пристав предупредил руководство образовательного учреждения об административной и уголовной ответственности.

судебные приставы школа-интернат
 
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