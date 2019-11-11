ГИБДД Бурятии предупреждает водителей о гололёде

Водителей просят снижать скорость



Госавтоинспекция Бурятии предупреждает водителей о скользких дорогах после выпавшего снега.



- Будьте осторожны за рулём транспортного средства, соблюдайте безопасную дистанцию, снижайте скорость движения при приближении к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности и соблюдать ПДД, - отмечают в УГИБДД по Бурятии.



Накануне мэрия Улан-Удэ сообщила коммунальные службы убирают снег и подсыпают песок на опасных участках дорог, перед пешеходными переходами и светофорами, а также на поворотах, спусках и подъёмах на дорог.

