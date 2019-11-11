Водителей просят снижать скорость
Госавтоинспекция Бурятии предупреждает водителей о скользких дорогах после выпавшего снега.
- Будьте осторожны за рулём транспортного средства, соблюдайте безопасную дистанцию, снижайте скорость движения при приближении к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности и соблюдать ПДД, - отмечают в УГИБДД по Бурятии.
Накануне мэрия Улан-Удэ сообщила коммунальные службы убирают снег и подсыпают песок на опасных участках дорог, перед пешеходными переходами и светофорами, а также на поворотах, спусках и подъёмах на дорог.
ГИБДД Бурятии предупреждает водителей о гололёде
Общество, Фото:
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