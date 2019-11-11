Читинец вырубил в Бурятии деревьев почти на 300 тысяч рублей

«Чёрного лесоруба» отправили в колонию



В Бурятии суд признал виновным 34-летнего жителя Читы в незаконной рубке леса.



В судебном заседании установлено, что ранее судимый мужчина в ноябре 2018 года в Кондинском лесничестве Еравнинского района республики незаконно вырубил 117 лиственниц. В результате преступления лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 282 тысяч рублей.



Читинца приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Исковое заявление прокурора о взыскании с осуждённого ущерба судом удовлетворено.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

