«Чёрного лесоруба» отправили в колонию
В Бурятии суд признал виновным 34-летнего жителя Читы в незаконной рубке леса.
В судебном заседании установлено, что ранее судимый мужчина в ноябре 2018 года в Кондинском лесничестве Еравнинского района республики незаконно вырубил 117 лиственниц. В результате преступления лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 282 тысяч рублей.
Читинца приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Исковое заявление прокурора о взыскании с осуждённого ущерба судом удовлетворено.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Читинец вырубил в Бурятии деревьев почти на 300 тысяч рублей
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